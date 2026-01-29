奈良県天理市の「なら歴史芸術文化村」が開村4周年を迎えます。これを記念し、2026年3月21日（土）に「鉄道トークスペシャル2026」が開催される運びとなりました。鉄道を切り口に地域・観光・文化を深掘りするこのイベントには、タモリ倶楽部などでおなじみの南田裕介マネージャーや、女子鉄アナウンサーの久野知美さんら豪華メンバーが集結。鉄道ファンはもちろん、親子でも楽しめる内容となっています。開催概要（日時・場所）完