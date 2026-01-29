（台北中央社）客家に関する業務を担う政府機関、客家委員会は28日、台北市内で記者会見を開き、作家7人が客家語で書いた新書7作品を発表した。出席した同委員会の古秀妃（こしゅうひ）主任委員（大臣）は、より多くの人に作品を読んでもらい、客家語を話したり、書いたりしてほしいと願った。同委員会が出版社「鏡文学」と協力して進める「客家語文学作家創作プロジェクト」の一環で、参加した作家7人は長編小説や短編小説、散文