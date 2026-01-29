（台北、高雄中央社）総統府は28日、陳菊（ちんきく）監察院長の辞任を認める総統令を出した。健康上の理由で、任期は今月末までとなる。頼清徳（らいせいとく）総統は同日、陳氏の早期回復を願っていると話した。陳氏は2024年末、風邪のために医療機関を受診したところ、腎臓の腫瘍が見つかった。さらに手術後には脳血管疾患も見つかり、治療やリハビリで長期にわたり休暇を取得していた。監察院は昨年9月、陳氏が毎月の給与を国