ロサンゼルス・ドジャースの「2026年最大のミステリー」として、彼の名前が挙がった。日本人投手の佐々木朗希だ。【写真】ド迫力の開脚！韓国プロ野球“美女”の大胆始球式メジャーリーグ1年目は期待を下回る内容に終わったが、ポストシーズンでのサプライズの活躍によって挽回した。だが、未だに「本当の姿」がどのような投手なのかが見えていない。韓国メディア『OSEN』が「“耳を開いて謙虚になれ”ドジャース最大のミステリー