firstfanは、まっちゃらばー×宇治茶農家「d:matcha kyoto」コラボの高級な抹茶をふんだんに使用した「抹茶テリーヌ」を数量限定販売します。■あのコラボスイーツがバレンタインで数量限定復活！前回、第5回目の期間限定販売のバターサンドにて、販売2日間弱で3,000個を記録して完売し、大人気を博したコラボ企画。今回は、同じく大好評だった「抹茶テリーヌ」が約1年2ヶ月ぶりにオンラインで復刻販売となります。とても貴重な京