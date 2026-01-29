ホウライ [東証Ｓ] が1月29日大引け後(16:00)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比2.1倍の2.8億円に急拡大し、通期計画の7.3億円に対する進捗率は38.5％に達し、5年平均の30.7％も上回った。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の7.6％→14.3％に急改善した。 株探ニュース