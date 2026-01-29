信金中央金庫 [東証] が1月29日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.4％増の477億円となり、通期計画の550億円に対する進捗率は86.9％となり、5年平均の85.4％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比39.4％減の72.2億円に落ち込む計算になる。 直近3ヵ