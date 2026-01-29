東洋証券 [東証Ｐ] が1月29日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.5倍の22.3億円に急拡大した。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.6倍の11.9億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の11.7％→26.1％に急上昇した。 株探ニュース