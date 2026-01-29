ＨＳホールディングス [東証Ｓ] が1月29日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比13.9％増の132億円に伸びた。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比7.8％減の45.3億円に減ったが、売上営業損益率は前年同期の-2.8％→0.3％に大幅改善した。 株探ニュース