29日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝153円04銭前後と、前日午後5時時点に比べ39銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円42銭前後と38銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース