テニスの四大大会「全豪オープン」は28日、男子シングルス準々決勝が行われ、第4シードのノバク・ジョコビッチ（セルビア）が第5シードのロレンツォ・ムゼッティ（イタリア）と対戦。ムゼッティが第3セット途中に負傷のため棄権し、ジョコビッチが4年連続13度目のベスト4進出を決めた。米老舗スポーツ誌『スポーツ・イラストレイテッド』は、この試合で見せた元世界1位のプレーぶりと姿勢に注