乃木坂46の奥田いろは（20）が29日までに自身のインスタグラムを更新。家族とのグランピングショットを投稿した。自身のインスタグラムで「人にも自分にも優しく、です」とつづった。そして「p.s.家族でグランピング行った時の写真〜」とグランピングでのニット姿を投稿した。ファンからは「萌え袖可愛い！」「グランピングいいなあ」「幸せを感じる存在」などの声が上がった。