1月26日、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品がYouTubeチャンネルを更新し、人気企画「1人賛否」でさまざまな話題に言及した。ただ、動画内で “あの話題” をスルーし、注目を集めている。SNS上で話題になっているできごとや人物に対して、粗品が賛否を交えて持論を展開する同企画。今回は、1月25日の日曜日までに起きた話題に言及した。「お笑いコンビ『たくろう』の赤木裕さんが結婚発表したこと、5人組YouTuber『コムドット