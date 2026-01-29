巨人の主力選手の合同練習でブルペン入りし、則本（手前）と投げ込む田中将＝宮崎市巨人の田中将大投手が29日、チームの主力選手の合同練習が行われている宮崎市でブルペン入りした。楽天時代のチームメートで今季加入した則本昂大投手と並んで投げ、変化球を交えて約40球。移籍2年目を迎え「去年の現時点とは比べものにならないぐらい順調にきている。少しずつ上げていくことができたら」と表情は明るかった。則本投手は先輩