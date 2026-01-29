「週刊実話杯」（２９日、川口）森且行（５１）＝川口・２５期＝が初日８Ｒを快勝。準決勝進出を決めた。７番手から着実に追い上げて３周目で３番手を確保。４周目で前団の相馬康夫（川口）、鈴木一馬（浜松）を差して先頭に躍り出た。会心のレース運びだったが、森自身は納得していない様子。「フロントからのドドドがすごい。伸び止まっているのかな。試走２９なのに、上がり（３・３９２）が足りない。フロントだけ替えて