税金滞納分として徴収した現金を横領し、その金でオンラインカジノをしたとして、業務上横領や常習賭博の罪などに問われた元甲府税務署職員（２６）に対し、甲府地裁（西野牧子裁判長）は２８日、懲役３年、執行猶予５年（求刑・懲役３年６月）の有罪判決を言い渡した。判決によると、元職員は２０２４年５月〜２５年５月、税金の滞納分として徴収した現金計約４３４万円を横領し、オンラインカジノで常習的にバカラ賭博をした