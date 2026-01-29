50年近く寄り添い、3人の子供を育て上げた夫婦。妻も夫も70代となった今、病に倒れ意思疎通が難しい状態となった夫には“愛人”がいた…。それを知った妻は、法廷で“愛人”と対峙する。争点は“夫の性交能力”だった。“愛人”を提訴田中聡子さん（仮名）は現在70代。同じく70代の夫・隆さんとの間には3人の子供を授かり、間もなく結婚50年を迎えようとしていた。隆さんは2023年に脳出血を発症。意思疎通が難しい状態になっていた