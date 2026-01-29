ボートレース芦屋の「山口シネマ杯」は２９日、予選３日目が行われた。Ｖ候補の谷野錬志（４１＝静岡）が安定感のある走りを披露している。この日６Ｒ、?試練?の大外１走だったが、最内を突き３着。ここまで５走して２勝２着２本３着１本でオール３連対をキープ。得点率９・００で谷津幸宏、有賀達也とともに首位タイだ。相棒３０号機は低調機だが、今節の動きは上々。「行き足を含めて足は悪くない。でも、まだ合ってない。タ