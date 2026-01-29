Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。炊飯器の保温ご飯とは、もうおさらばです。レンジで炊いたとは思えない艶、立った粒感。さらに、冷めても続くもっちり感。萬古焼の土鍋ひとつで「食が豊かになる」と感じるに至った体験を共有させてください。開封してすぐ使える Photo: 山田洋路