ロジクールは1月27日、有線ヘッドセット「ロジクール Zone Wired 2 アダプティブ ハイブリッドANC、ノイズキャンセリングマイク搭載 有線USBヘッドセット」（以下、Zone Wired 2）を発表した。2026年2月19日に発売する。価格はオープンで、直販価格は19,800円。ロジクール Zone Wired 2 アダプティブ ハイブリッドANC、ノイズキャンセリングマイク搭載 有線USBヘッドセット。カラーはグラファイトのみZone Wired 2は、約223gと軽量