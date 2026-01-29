LINEヤフーのグループ会社であるPayPay保険サービスとPayPayは、PayPayアプリ内のミニアプリ「PayPayほけん」で提供しているウィンタースポーツ向け保険「あんしんスキー＆スノボ」の累計加入件数が、2021年12月の提供開始から約4年で16万件を突破したと発表した。同サービスは、スキーやスノーボード滑走中のケガや、第三者への賠償責任などに備えられる保険として提供されており、特に10代〜30代の若年層を中心に利用が広がって