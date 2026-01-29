2月のバレンタインデーを前に29日、金沢市内の百貨店では、国内外で人気のチョコレートを集めたイベントが始まりました。29日から香林坊大和で始まった「ショコラの祭典」。ことしは初出店となる11店を含め、国内外の人気ブランド66店が集まりました。会場には、北陸初出店の商品やSNSで話題の商品などさまざまなチョコレートが並び、開店直後から多くの人が訪れていました。 ことしはパッケージに装飾