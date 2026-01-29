俳優の犬飼貴丈（３１）らが２９日、都内で行われた徳島県の首都圏向けプロモーション「徳島休んでく？」発表会に登場した。同県の出身で「阿波とくしま観光大使」を務める犬飼は、本プロモーションのイメージキャラクターに就任。徳島は「原点でもある場所。過ごした時間が、僕にものすごく影響を与えている」といい、「今も徳島に帰るとホッとする。時間がゆーっくりと流れてステキな場所」とにっこり。そのため新ＣＭでは