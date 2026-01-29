Image: SANWA SUPPLY WEB会議、Podcast収録でも活躍しそう。キーボードやタッチパネルで文字を打つ派閥で生きてきましたが、近年の文字起こしAIの精度の高さに、音声入力でテキストのレポートや記事が作れるようになるかも!?という、夢追い人になろうかなと考え始めました。そこで考えてみた。もし音声入力派閥に入るとしたら、どんなマイクがいいんだろうか。サンワサプライの新作「MM-MCT