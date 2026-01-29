猫の本能をくすぐる遊び方3選 1.メリハリをつけて動かす 猫の獲物といえば、ネズミや小鳥。 実際に生きている獲物は、予測不能な動きをしますから、猫じゃらしの動きも単調ではなくメリハリをつけることがポイントです。 「素早く動かす→ピタッと止める→ゆっくり動かす」というように、猫の狩猟欲を引き立てるような動きを心がけましょう。 ずっと動かし続けるのはよいことのようで、猫が捕まえるタイミングを掴みに