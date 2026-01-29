電気イメージ 四国電力は29日、2月使用分の電気料金の燃料費調整について発表しました。2025年12月の貿易統計が発表されたのに伴い、低圧の顧客の電気料金に適用される平均燃料価格が１klあたり500円上がり、燃料費調整単価が1kWhにつき11.55円と前月比＋0.08円になったため、平均的な家庭の支払額は7201円と、前の月と比べて21円値上がりします。