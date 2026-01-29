「連続ドラマＷ BLOOD & SWEAT」メインビジュアル（C）ＷＯＷＯＷＡＸ-ＯＮＩＣＳＮｏｒｄｉｃ 俳優・杏とフィンランド人俳優・ヤスペル・ペーコネン W主演による、日本×フィンランド共同製作ドラマ「連続ドラマＷ BLOOD & SWEAT」（WOWOW・全８話）を放送・配信する。本作の放送・配信スタート日が４月５日午後10時で決定。さらに、メインビジュアルと特報映像を解禁した。【動画】日本×フィンラ