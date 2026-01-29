１６日、空から見た亜雪公路。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／楊竽）【新華社ハルビン1月29日】中国黒竜江省の尚志、五常、海林各市などを通る観光道路、亜雪公路は、亜布力（ヤブリ）スキー観光リゾートや雪郷国家森林公園などを結び、特色ある観光発展を推進する上で重要なルートとなっている。厳冬期は沿道の山林が雪や氷に覆われ、白銀の世界となる。１６日、空から見た亜雪公路。（ドローンから、ハルビン＝