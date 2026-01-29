シンガー・ソングライターの福山雅治（56）が29日、都内で映画『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI月光 ずっとこの光につながっていたんだ』の完成披露上映会の舞台あいさつに登壇した。【全身ショット】オーラすごい！登場時の福山雅治2024年10月13日に長崎スタジアムシティのこけら落としとしてジャパネットグループが開催した福山雅治のフリーライブ『Great Freedom』のライブフィルム。長崎スタジアムシティのクリエ