お笑い芸人のやす子（27）が29日、都内で映画「HELP/復讐島」（監督サム・ライミ）のイベントに出席した。映画は飛行機事故により、パワハラ上司と無人島で2人きりになった女性が、生き抜いていく物語。芸能界を生き抜くための術を問われたやす子は「大人にはむかわない。長いものには巻かれる。休めという人を信用しない」と即答。休むようにアドバイスしてくる人は、空いた席を狙う裏がある人と持論を展開すると、休むよ