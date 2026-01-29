29日午後2時すぎ、東京・杉並区で2階建ての住宅が燃える火事があり、周辺の住宅など6棟を焼き現在も延焼中です。警視庁などによりますと、29日午後2時20分ごろ、杉並区阿佐谷北で「建物は分からないが燃えている」と通報がありました。2階建ての住宅が燃え、火は周辺の住宅など6棟に燃え広がり、これまでにおよそ150平方メートルが焼けたということです。現在も延焼中で、東京消防庁がポンプ車など39台を出動させ現在も消火活動を