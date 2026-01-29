金の価格上昇が止まりません。ドル安が急激に進んだことを受け、初めて3万円を超え、史上最高値を更新しました。きょう、金の国内小売価格の指標となる田中貴金属の店頭小売価格が、1グラムあたり3万248円となりました。史上初めての3万円突破です。また、大阪取引所で取引されている金の先物価格も一時、1グラムあたり2万8498円をつけて過去最高値を更新しました。グリーンランドやイランをめぐる地政学リスクの高まりが安全資産