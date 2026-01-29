プロバスケットボールりそなグループB1長崎ヴェルカは、28日アウェーでシーホース三河と対戦しました。 白のユニホームヴェルカは、試合開始直後から三河に10点を連取され、序盤から劣勢に立たされます。 しかしその後、得意の速攻からジョンソンがレイアップシュートを決めるなど追い上げ、前半を15点のビハインドで折り返します。 後半に入るとヴェルカが反撃に転じます。 馬場の