医師などが立ち会えないまま、突然、出産が始まってしまったら、どうしますか。妊婦と赤ちゃんにとって一分一秒を争う事態は、現場に駆け付ける消防の救急隊にとっても、経験は、そう多くはありません。病院以外の、そうした出産に備えるため、29日、石川県の小松市と加賀市の2つの消防が合同で対応訓練を行いました。医療機関への到着が間に合わない突然の出産は「墜落出産」とも呼ばれます。分娩が進むスピードが極めて速く、自