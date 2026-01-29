昨年12月7日のチャンピオンズC11着後、福島県のノーザンファーム天栄で調整し、フェブラリーS（2月22日、東京ダート1600メートル）を視野に入れているシックスペンス（牡5＝国枝、父キズナ）が29日、美浦トレセンに帰厩した。キャロットクラブが発表。ダート1600メートルは2走前に初ダートの南部杯で2着に入っている。3月3日に定年引退を迎える国枝栄師（70）にとって最後のG1起用となる見通し。