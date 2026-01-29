女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の櫻井優衣が雰囲気ガラリな姿を披露し、ファンをもん絶させている。２９日にインスタグラムで「Ｒａｙ３月・４月合併号 発売中です！今回の撮影少し大人かわいくて好きでした」とつづると、雑誌撮影時のオフショット複数枚をアップ。美肩があらわになったオフショルトップスにデニムをあわせたスタイルになっている。アイドル衣装時とはまた別の雰囲気を見せたこ