歌手で俳優の福山雅治が２９日、都内で映画「ＦＵＫＵＹＡＭＡＭＡＳＡＨＡＲＵＬＩＶＥ＠ＮＡＧＡＳＡＫＩ月光ずっとこの光につながっていたんだ」（２月６日公開）の完成披露上映会に出席した。２０２４年１０月に故郷・長崎スタジアムシティのこけら落とし公演として行われたフリーライブ「ＧｒｅａｔＦｒｅｅｄｏｍ」を映画化。満員の客席をながめ、福山は「平日ですよね…？」と驚きつつ「地球上で初めて見て頂