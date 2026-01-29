フリーアナウンサー宮根誠司（62）が29日、MCを務める日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に生出演。同番組の放送終了については言及しなかった。本紙の取材によると、2006年に開始された人気番組が今秋にも放送20年の節目に幕を下ろすと関係者が認めていた。同番組は06年7月に関西ローカル番組として放送開始。07年秋には全国ネット放送となった。宮根の歯に衣（きぬ）着せぬトークが話題となり、高視