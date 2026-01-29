舞台「HiGH＆LOW THE戦国外伝」が7月から東京・豊島区の東京建物Brillia HALLなどで上演されることが29日決まり、出演者が発表された。24年にLDHと宝塚歌劇団のコラボレーションで上演された戦国時代活劇「HiGH＆LOW THE戦国」を軸に、アナザーストーリーの完全新作として上演する。脚本、演出は平沼紀久氏。キャストは、主演の小野塚勇人のほか、笹森裕貴、彩風咲奈、山田健登、蒼木陣、小澤竜心が名を連ねている。◆平沼紀久