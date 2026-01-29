Ｊ２ジュビロ磐田を運営する株式会社ジュビロは２９日、この日に開かれた臨時株主総会で、第三者割当増資による新規株式発行等が決議されたことを発表。近日中にヤマハ発動機株式会社が、ジュビロの株式の過半数を取得し、親会社になる。もともとジュビロ磐田の前身は、１９７２年に誕生したヤマハ発動機サッカー部。９４年のＪリーグ入り後は、ヤマハ発動機はメインパートナー企業としてクラブを支援してきた。今回の子会社