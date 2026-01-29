「スターダム」で活躍する人気女子プロレスラーの妃南（19）が29日までに自身のインスタグラムを更新。鮮やかなブルードレスショットを投稿した。自身のインスタグラムで「STARDOM AWARD 2025」とつづった。写真では鮮やかなブルードレスショットを公開した。ファンからは「何て大人っぽいんだ！」「可愛すぎる〜」「見るたびに綺麗になってく！」「ハリウッドセレブみたい」「美人だあ」「かっこいい女性！」などの声が上