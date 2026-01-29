埼玉・加須市の小学校で、給食のカレーを食べたとみられる児童6人が体調不良を訴え、病院に搬送されました。29日午後1時ごろ、加須市北小浜の三俣小学校で「給食のカレー容器から塩素のような臭いがして、具合の悪い生徒が出ている」と110番通報がありました。警察と教育委員会などによりますと、給食を食べたとみられる児童6人が、体調不良を訴えて病院に運ばれたということです。具体的な症状は分かっていませんが、6人のうち4人