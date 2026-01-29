資料マスク 岡山市の小中学校で29日、新たに54人がインフルエンザとみられる症状で欠席しました。小学校2校（1月30日）と中学校2校（1月30日）が、学級閉鎖の措置を取ります。 2025年9月1日から2026年1月29日までの欠席者は合わせて5949人となり、昨シーズンの同時期と比べて5倍以上となっています。 岡山県は2025年11月28日に県下全域にインフルエンザ警報を発令し、マスクの着用と手洗いの徹底を呼び掛けてい