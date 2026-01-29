ロングセラースイーツとして愛され続けるロッテの「チョコパイ」から、甘党さんの心を直撃する新作が登場します。チルドデザートとして人気の「生チョコパイ」シリーズに、史上最大級のクリーム量を誇る「生チョコパイ＜クリーム4倍盛り＞」が仲間入り。頑張った日のご褒美にもぴったりな、背徳感たっぷりの味わいが全国のコンビニで楽しめます♡ クリームもチョコも増量の贅沢仕