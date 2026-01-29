２９日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１６円８９銭（０・０３％）高の５万３３７５円６０銭だった。３日連続で値上がりした。半導体検査装置のアドバンテストが前日に発表した決算内容や業績見通しが好感され、日経平均を押し上げた。これまでの円高・ドル安進行で軟調だった自動車株などを買い戻す動きも一部で出たが、東証プライム銘柄の約半数は値下がりし、小幅高にとどまった。東証株価指