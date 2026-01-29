MBSラジオの原厳一郎社長（59）が29日、大阪市の同局で新春社長会見に出席。関西の名物パーソナリティー浜村淳（91）について言及した。浜村は同局で「ありがとう浜村淳です」「浜村淳の歌の宝石箱」に出演している。昨年10月から大腸がんの手術のため番組を休演したが、11月に復帰した。原社長は浜村の出演について「今のところ、改編についてはまったく考えていません」ときっぱり。春改編でも引き続き出演してもらうことを明言