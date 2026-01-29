十日町市で26日から市内の中学3年生の少女が行方不明になっています。29日も警察が少女の行方を捜索しています。行方不明になっているのは十日町市新座甲に住む中学3年生の樋口まりんさん（14）です。 警察によりますと、樋口さんは身長が約154センチ、セミロングの黒髪で紺色のセーター（胸に白色の刺しゅうが入っている）、水色のデニムズボンを着用しているということです。その後の調べで、黒色のジャンパ}