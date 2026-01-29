「最近塀の向こうに柴犬がいることを知ったビーグル柴犬が穴から顔を出してくれたことが相当嬉しかったのか、それからは通る度に顔を突っ込んで柴犬を探すようになってしまったまだ会えたのは一度だけ」【動画】もう一度、柴犬に会いたくて、穴をのぞいていく犬さんこんなポストをされたのは◆KORO◆（@koro_basser）さん。動画には、散歩中に塀の穴へ顔を近づけ、向こう側にいる柴犬を一生懸命探すビーグル犬の姿が映っています。