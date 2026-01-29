今月27日、岡山県真庭市内の医療機関から、嘔吐や下痢の症状がある患者を診察した旨の連絡が真庭保健所にありました。 保健所で調べたところ、今月24日に真庭市惣の飲食店「くいもんやあけび」で刺身やもつ鍋、ローストビーフなどの食事をした7グループ45人のうち、調査が終わった35人中、20代から50代の男女22人に下痢、嘔吐、発熱などの食中毒症状があることがわかりました。保健所では、患者に共通した食