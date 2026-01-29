県によりますと、今年１月１日～１月２５日までのクマの目撃件数は３２件となりました。 【写真を見る】今年のクマ目撃件数すでに去年1月「1か月間」の5倍近くに（山形） 去年１月「１か月間」の目撃件数は７件なので、数字の上では５倍近くになっています。 市街地での目撃件数も、去年１月「１か月間」で２件だったのに対し、今年はすでに１２件（１月２５日時点）となっています。 クマに出合ってしまった場合は、